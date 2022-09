Fanno sesso in strada a Bologna: amanti focosi denunciati

Sesso in strada in pieno giorno, coppia denunciata a Bologna

Un uomo di 45 anni e una donna di 26 anni sono stati sorpresi in strada in pieno giorno a fare sesso. La coppia è stata fermata dalle forze dell'ordine a Bologna mentre consumavano un rapporto sessuale in via Mattei secondo quanto riporta Il Resto del Carlino.

Stando alle prime informazioni, i due era sotto effetto dell'alcol nel momento in cui stati fermati dai carabinieri e avrebbero reagito alla richiesta di fornire i documenti d'identità. I militari erano stati avvisati da alcuni passanti che avevavo visto la scena.. Per loro è arrivata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, oltre ad essere segnalati per stato di ubriachezza.

Sesso in strada in pieno giorno, secondo caso in pochi giorni

Si tratta del secondo caso. Pochi giorni fa, dentro a un parchetto cittadino vicino alla Moschea e non lontano dal centro, due italiani sui cinquanta erano stati sorpresi in flagrante mentre consumavano un rapporto sessuale