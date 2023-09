Feltri: "Disoccupati pugliesi invece di grattarvi le palle..." e la battaglia giudiziaria vs Libero prosegue da San Ferdinando

"È finita davanti al Tribunale di Milano la battaglia giudiziaria fra un giornalista del quotidiano Libero e il professor Luigi Cassio Telesforo Dipace, originario di San Ferdinando, presidente nazionale dell'associazione «I cittadini contro le mafie e la corruzione»". Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno secondo cui "il prossimo 12 settembre sarà celebrata davanti al gip l’udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione nei confronti del cronista Andrea Morigi, indagato per diffamazione in seguito ad una denuncia presentata dal docente".

"La vicenda trae spunto da un altro procedimento giudiziario, nato da una querela che sempre lo stesso Dipace aveva presentato contro l’ex direttore Vittorio Feltri, la cui posizione è stata archiviata - scrive la Gazzetta del Mezzogiorno".

"La Puglia ha un alto tasso di disoccupazione. Allora dico ai disoccupati pugliesi: invece di stare a casa a grattarsi le palle vadano a raccogliere le olive, vadano a lavorare la terra, senza aver bisogno che arrivino dei negri a lavorare per conto loro", disse Vittorio Feltri ospite a Stasera Italia nel 2018.

Dipace aveva portato Feltri in Tribunale per queste parole, "ma i giudici avevano ritenuto insussistente la diffamazione", ricorda la Gazzetta del Mezzogiorno. Che aggiunge: "Morigi, a sua volta, è stato denunciato per aver riferito di una richiesta di risarcimento a dire di Dipace mai avanzata".

Leggi anche