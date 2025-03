Femminicidio nel Pavese, donna strangolata in casa: il compagno confessa l'omicidio

Donna strangolata nel Pavese, il compagno confessa

Franco Pettineo, 52 anni, ha confessato di aver ucciso la convivente Sabrina Baldini Paleni, 56 anni, trovata morta venerdì mattina a Chignolo Po, in provincia di Pavia. La donna è stata strangolata. Secondo quanto riporta La Repubblica, Pettineo, fratello dell'ex marito della vittima, era fuggito ed è stato rintracciato poche ore dopo a Pandino, nel Cremonese. La Procura di Cremona chiederà oggi la convalida del fermo per omicidio aggravato dalla relazione personale, con udienza davanti al gip prevista per lunedì.

La coppia viveva insieme da circa dieci anni. Sabrina lavorava in una casa di riposo, mentre Pettineo svolgeva vari lavori, tra cui il ritiro e la consegna di biancheria. Entrambi erano persone riservate e poco conosciute nel paese. L’allarme è stato lanciato dalla figlia 25enne di Sabrina, che non riusciva a mettersi in contatto con la madre. Preoccupata, si è recata nell’abitazione, dove ha avvertito un forte odore di gas e ha chiamato il 112. I carabinieri, entrati con le chiavi, hanno trovato la donna morta. Il compagno non era in casa né presente con la sua auto.