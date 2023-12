Femminicidio Vanessa, le minacce del killer: "Se non torni con me ti uccido"

Omicidio Trevi, il ricatto e i depistaggi con post di cartelli stradali sloveni

Ennesimo femminicidio, questa volta la vittima è una 27enne di Spineda in provincia di Treviso, uccisa con ogni probabilità da Bujar Fandaj, il suo ex fidanzato. La donna lo aveva denunciato per stalking. Il 41enne kosovaro è stato fermato a poca distanza da casa sua. I carabinieri lo hanno portato in caserma a Treviso in attesa della convalida del fermo. Si temeva - si legge su Repubblica - che avesse varcato il confine tra Italia e Slovenia. Invece era vicino casa sua ad Altivole.

L'uomo aveva avuto una relazione con Vanessa Ballan per circa un anno, poi i due si erano lasciati. Lei, che faceva la commessa all’Eurospin era tornata con il marito Nicola Scapinello, piastrellista 28enne. Insieme avevano un figlio di 4 anni. Vanessa, 27 anni, era incinta di due o tre mesi.

Bujar Fandaj pareva non aver digerito la fine della sua relazione con Vanessa. Per oltre un anno, avrebbe tormentato la donna con minacce come "Se non torni con me, ti uccido" o "Mostrerò a tuo marito i video che abbiamo fatto insieme". Vanessa, in una conversazione con Nicola, suo compagno, aveve rivelato la breve relazione avuto con Fandaj e le sue continue intimidazioni. Tuttavia, nonostante le denunce presentate il 26 ottobre scorso riguardo le minacce e i comportamenti ossessivi del kosovaro, nessuna azione è stata intrapresa fino al tragico epilogo.

Bujar Fandaj - prosegue Repubblica - ha tentato di depistare le sue ricerche. Dopo l’omicidio ha pubblicato un video su TikTok in cui diceva: "Sono fatto così, ti do subito cuore, trasparenza e sincerità ma non pensare di fottermi perché se mi cadi dal cuore non ci risali più". Poi una foto su Instagram che ritraeva un cartello stradale ai confini con la Slovenia. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nella sua abitazione la prima volta, in mattinata, la casa era vuota. La sua auto era parcheggiata all’ingresso. In un altro filmato su TikTok diceva: "Mia madre mi ha cresciuto come la persona più gentile e dolce che tu abbia mai incontrato, ma se mi manchi di rispetto scoprirai perché porto il cognome di mio padre".

Aveva lasciato la sua famiglia da due anni, in Veneto viveva da solo. La procura aveva ordinato l’acquisizione dei suoi tabulati telefonici per avere prove dello stalking. Ma nessuno ha chiesto provvedimenti al questore. E così ieri Fandaj ha sfondato una porta finestra ed è entrato nella villetta a schiera di via Fornasette dove abitava Vanessa. I carabinieri hanno trovato la vittima nel sottoscala in un lago di sangue.