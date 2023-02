Fermato il presunto killer di Panzieri. È il figlio di un noto albergatore

Pesaro, catturato in Romania il presunto omicida e amico dell'imprenditore edile di Pierpaolo Panzieri

Il presunto killer dell'imprenditore edile Pierpaolo Panzieri ucciso domenica sera (19 febbraio) ha un volto. Oggi (22 febbraio) è stato fermato in Romania un uomo di 30 anni, Michael Alessandrini. Il sospettato era amico della vittima ed è stato bloccato a seguito di un controllo stradale della polizia. Secondo le fonti investigative, gli agenti romeni non avrebbero ancora il mandato di cattura e sarebbero in attesa dell'atto dai colleghi italiani per formalizzare un provvedimento cautelare.

Chi è Michael Alessandrini il presunto killer di Pierpaolo Panzieri

Michael Alessandrini è di origine pesarese, è figlio del titolare di una nota struttura alberghiera del posto, è disoccupato ed è affetto da gravi problemi psicologici legati alla ludopatia. Il 30enne si sarebbe allontanato con una vecchia Renault Clio dei genitori e 500 euro sottratti alla nonna. Prima di essere bloccato, era stato segnalato all'estero, "in un Paese dell'Est Europa, forse Romania".

La ricostruzione dell'omicidio di Pierpaolo Panzieri

L'omicida era a cena a casa della vittima, amico d'infanzia che si erano rivisti in centro. Alessandrini aveva probabilmente un coltello in tasca: una delle ipotesi degli inquirenti è che volesse minacciare Panzieri, forse per ottenere denaro. Secondo gli investigatori, potrebbe essere stato lui ad accoltellare per 13 volte Pierpaolo, colpendolo anche alla gola. La vittima era stata trovata senza vita nel bagno della propria casa, in via Gavelli 19, presa in affitto da appena 15 giorni.