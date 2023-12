Ferragni, ecco chi rischia del team: dal capo comunicazione all'assistente

Chiara Ferragni, ecco chi rischia del team dopo il Pandoro-gate: dal capo comunicazione all'assistente personale, tutti i nomi

“Non esiste solo Chiara Ferragni”. E in effetti si tratta di un’affermazione sensata, almeno se si pensa a tutti gli uomini (e le donne) di cui l’influencer da milioni di follower si è circondata, ben prima di finire nei guai per lo scandalo Pandoro. Il terremoto generato dalla maxi multa dell'Antitrust rischia di colpire chi lavora a stretto contatto con l'influencer, e che potrebbe perdere il posto di "fedelissimo". È Il Messaggero a fare nomi e cognomi del team di Chiara, che è così composto (o forse è meglio dire era?)

Chiara Ferragni, lo staff: il capo della comunicazione

Luisa Lozupone è il capo della comunicazione. La nomina a responsabile marketing e della Chiara Ferragni Colletion avviene nel 2019 e combacia con la promozione di Fabio Maria Damato. Una scelta che ricade su di una persona "con oltre 10 anni di esperienza in aziende come Peuterey", si legge su fashionetwork. Peraltro, la Lozupone è anche legata all'assistente legale della Ferragni, di cui commenta i post (e soprattutto i successi) su Linkedin. Stiamo parlando di Rachele Perico.

Chiara Ferragni, lo staff: la consulente di bellezza

Della Beauty Division del brand Ferragni fa parte Chiarà Calè. Ha studiato all'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove si è laureata in Economia e Gestione Aziendale. Poi è volata in America, per un periodo alla prestigiosa UCLA, ma è tornata in Italia all'alma mater per un master in management. Nel 2016, dopo un alcuni mesi con la L'Oreal, arriva nell'azienda della Ferragni per cui lavora tuttora. Salvo stravolgimenti.

Chiara Ferragni, lo staff: il truccatore

Si chiama Manuele Mameli ed è il make up artist di Chiara Ferragni. Ha origini sarde (nato a Cagliari il 10 dicembre 1987) e ha 35 anni. Ora si è trasferito in pianta stabile a Milano. Curiosità? È stato lui a truccare l’imprenditrice digitale per il primo appuntamento con Fedez, così come per le nozze. Ma al di là degli elementi di cronaca rosa, c'è un dettaglio nel recente periodo che è importante sottolineare. Il 29 dicembre è stato il compleanno di Valentina Ferragni, la sorella della Diva. Lui c'era, e ha festeggiato con lei pubblicando alcune foto del party. Di Chiara, invece, nulla. Neanche l'ombra. Per lei continua l'eclisse social.

Chiara Ferragni, lo staff: l'assistente personale

"PA to CEO presso TBS Crew", si legge sul profilo Linkedin. Barbara Di Poggio è l'assistente personale della Ferragni. Il suo compito? Quello di organizzare le attività del proprio datore di lavoro. Ma non solo professionali, anche private. Quindi dai meeting con i clienti agli impegni con i figli. La Di Poggio sue la Ferragni da quattro anni, come indicato sul suo account Linkedin. Prima aveva avuto un'esperienza in Dolce e Gabbana, dopo anni di professione svolta come assistene personale del Ceo di Yoox e come assistente al team Fila. Oggi, invece, c'è posto solo per i Ferragnez: sono "le mie persone preferite", scrive sul suo profilo Instagram. Ma non è detto che lo resteranno ancora per molto.

Chiara Ferragni, lo staff: la product manager

Chi si occupa di sviluppare la strategia dei prodotti di Chiara Ferragni è Farida Gueci. Lei è la product manager del brand. "Creativa e fantasiosa, ma anche disciplinata e meticolosa - scrive sul suo profilo LinkedIn -, ho imparato negli oltre 5 anni di lavoro nel settore della moda e della bellezza a vedere i progetti in tutte le fasi, sviluppandoli". Non si può escludere che sulla pubblicità relativa al pandoro della Balocco abbia avuto un ruolo chiave, proprio per il lavoro che svolge. Come lei stessa scrive, ha alle spalle "anni di lavoro nelle industrie della moda e della bellezza". Ma qualcosa, evidentemente, non ha funzionato. Con l'imprenditrice di Cremona collabora da più di 3 anni. Dal novembre 2018 è entrata a far parte della Tbs crew, per poi passare al Chiara Ferragni Brand.