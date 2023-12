Ferragnez, morìa di followers sui profili social della coppia più spiata di Ig

Chiara Ferragno, crollo vorticoso dei follower (insieme al marito Fedez)

Non si può dire che la fine di questo 2023 non ce l'abbia messa tutta per essere indimenticabile per Chiara Ferragni (e per Fedez, di riflesso) con i pesanti strascichi dello scandalo che ha travolto l'imprenditrice digitale a partire dalla collaborazione con Balocco per i pandori dello scorso Natale. Fatta eccezione per qualche sporadico avvistamento con figli al seguito, la royal couple milanese sta tenendo un profilo talmente basso sui social da sembrare quasia scomparsa. In particolare Chiara, che osserva un religioso silenzio social dal dì che fu con la chiacchieratissima video-confessione.

Da allora, sono piombate altre quattro inchieste sul groppone dei Ferragnez, e i risultati si vedono chiaramente dal loro seguito social, che ha imboccato un insolito trend discendente. Infatti, a partire dal 15 dicembre, rivela YouTrend, ha fatto perdere a Ferragni 157 mila follower su Instagram nelle ultime due settimane (i suoi follower sul social sono 29,5 milioni). Nel medesimo periodo anche il marito, Fedez, ha subìto una simile perdita di follower, sebbene non sia personalmente coinvolto nel caso. Il rapper ha perso circa 81 mila follower su Instagram (può vantare 14,8 milioni di follower). Insomma, una perdita complessiva di circa 240mila followers.