La Procura di Prato apre un'inchiesta sul pandoro Ferragni-Balocco

Il caso Ferragni e pandoro Balocco “Pink Christmas” irrompe nella cronaca pratese: il procuratore facente funzione Laura Canovai ha infatti aperto un fascicolo d’inchiesta “modello 45”, ovvero al momento senza ipotesi di reato e senza indagati. Lo riportano Il Tirreno e La Nazione.

Un atto dovuto per l’obbligatorietà dell’azione penale, come fanno sapere dalla procura di Prato, che come tutte le altre procure d’Italia ha ricevuto un esposto da parte del Codacons, l’associazione dei consumatori, che ipotizza il reato di truffa aggravata per la vendita del tipico dolce natalizio sponsorizzato dall’influencer Chiara Ferragni per conto dell’azienda Balocco, che avrebbe dovuto sostenere l'ospedale Regina Margherita di Torino e in particolare la ricerca sull'osteosarcoma e sarcoma di Ewing per comprare un nuovo macchinario.