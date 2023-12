Ferragni prepara la task force salva-faccia. Saltano le feste: tutti a Milano

Ferragnez, ecco la task force di Chiara: per lei un pool di avvocati ed esperti di web reputation

Mentre la guardia di finanza di Milano ha cominciato ad acquisire le carte raccolte dall'Antitrust, Chiara Ferragni si starebbe preparando ad affrontare le conseguenze (legali e di immagine) del caso. Come riporta il Corriere della Sera, lo staff di Ferragni - alle prese anche con la vicenda delle uova di Pasqua - sta creando una sorta di "unità di crisi" per aiutarla a superare questa fase della sua carriera.

Secondo indiscrezioni non smentite, Ferragni si sarebbe rivolta allo studio Gianni e Origoni per le questioni legali, societarie e civilistiche, nonché all'avvocato Marcello Bana per gli aspetti di diritto penale. Invece, sulla comunicazione e web reputation - non meno importante per un'influencer - si sarebbe affidata a Community, guidata dal Ceo e fondatore Auro Palomba: l'obiettivo è ridare credibilità alla sua immagine. Sempre secondo il Corriere della Sera, a livello imprenditoriale il team avrà il compito di salvaguardare i contratti di Ferragni con i molti brand internazionali. Nei giorni scorsi Safilo ha deciso di interrompere la collaborazione con l'influencer, avviata nel 2021 per la crazione degli occhiali del marchio Chiara Ferragni.

Ferragnez, cambio di piano per le feste: niente montagna. Natale (e Capodanno?) a Milano

Ma le conseguenze per Chiara Ferragni (e famiglia) non sono solo a livello legale e di immagine. Dopo il caso pandoro Balocco, l’imprenditrice digitale e il marito hanno (sembra per la prima volta) cambiato i piani delle vacanze di Natale. Sarebbero dovuti andare in qualche località sciistica, ma le multe, le inchieste (ci finisce di mezzo anche la sponsorizzazione con le uova di Pasqua Dolci preziosi) hanno di fatto e irrimediabilmente fatto cambiare i piani della Royal Family di Milano

Lei è ancora in silenzio social, dopo il video di scuse, Fedez invece ha ricominciato a postare video. Non si fa vedere il rapper e la moglie non compare mai, ma i protagonisti delle sue stories rimangono i figli. Ieri Federico ha condiviso la reazione di Leone e Vittoria ai regali di Natale.