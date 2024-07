Festa abusiva nella riserva naturale: il blitz della Guardia di Finanza. VIDEO

Festa abusiva nella riserva naturale dell'Isola delle Femmine: il blitz della Guardia di Finanza e della Guardia costiera

Sono stati identificati dalla Guardia di Finanza i circa 200 partecipanti alla festa non autorizzata sull'isolotto di Isola delle Femmine, a pochi chilometri da Palermo, riserva naturale orientata. In circa 80 si erano spostati da un club sulla costa all'isolotto. Musica e balli che non sarebbe stato possibile consentire, spiegano dalla Lega italiana protezione uccelli che ha in gestione quei luoghi, sono stati interrotti dalla guardia costiera e dalla guardia di finanza. I militari sono arrivati con le motovedette e poi anche gli equipaggi di una dozzina di pattuglie tra carabinieri, finanzieri e poliziotti. Con le barche gli invitati, professionisti e imprenditori, hanno raggiunto i 15 ettari di roccia dove spicca una torre parzialmente distrutta.

GUARDA IL VIDEO DELLA FESTA ABUSIVA

Ad organizzare il party sono stati due fratelli gemelli medici che festeggiano di solito i loro compleanni sempre con grandi eventi molto partecipati. Lo scorso anno i due hanno brindato alla Fiumara d'arte, in provincia di Messina, altre volte in ville affittate. Pare che sia stata fatta una comunicazione sull'evento, ma la direzione della riserva sostiene di non aveva avuto alcun avvertimento. "Dal 1998 a ieri a nessuno era venuto in testa di prendere d'assalto l'isolotto. Un fatto davvero molto grave. Anche perché in questo periodo ci sono specie che nidificano nell'isola e dal primo marzo al 30 giugno le visite sono sospese come si trova scritto sull'isola dove c'è in più punti affisso il regolamento", dice Vincenzo Di Dio, direttore della riserva gestita dalla Lipu.

"Ho fatto un sopralluogo sull'isola. Un ero scempio - aggiunge Di Dio - Tante cicche di sigarette, bottigliette di vetro, di plastica e tanti bicchieri. Hanno accatastato della legna e volevano fare un falò. Un vero disastro. La riserva è fruibile, ma attraverso i percorsi e i sentieri. In tanti arrivano sull'isolotto e lasciano questa zona di riserva meglio di come la trovano non certo in questo modo". Gli investigatori stanno verificando in che parte della riserva siano sbarcati gli invitati alla festa. Se nella zona di tutela assoluta o in quella dove vengono organizzate le visite. L'isolotto visibile dall'autostrada per l'aeroporto Falcone Borsellino, ha da sempre accesso la curiosità della gente sulla sua storia. Il suo nome sembra derivare da "Insula Fimi", isola di Eufemio, dal nome del governatore bizantino della Sicilia. Lì è stata istituita la riserva, nel 1997 dalla Regione Siciliana ed è gestita dalla Lipu dal 1998. "L'isola è un punto strategico durante le migrazioni: su di essa si fermano infatti, per riprendere le forze prima di ripartire, specie come il cormorano, l'airone cenerino, il martin pescatore e la garzetta o numerosissimi piccoli passeriformi, alcuni dei quali anche nidificanti, come il codirosso spazzacamino, la cappellaccia e la cutrettola, oltre ai rapaci delle aree circostanti quali la poiana ed il falco pellegrino. - affermano alla Lipu - Oltre alle diverse specie di uccelli, sono poi presenti la lucertola campestre, il biacco, il coniglio selvatico, numerose coloratissime farfalle come l'icaro e la zigena insieme a diversi coleotteri".