Cronache

Venerdì, 30 ottobre 2020 - 16:03:00 Covid, coi nuovi divieti festa di compleanno al casello dell'A14 In 15 festeggiano il compleanno in Autogrill nel barese, tra genio e amarezza per eludere il DPCM di Andrea Lorusso

“Fantasmi sulla A14, dai finestrini passa odor di mare, diesel, merda, morte e vita…” Cantava Ligabue in Urlando Contro il Cielo, nel lontano 1991. E davvero l’autostrada ne vede di tutti i colori, specialmente ora con l’avvento delle nuove restrizioni targate Covid-19, non poteva mancare un compleanno organizzato al casello. Quindici persone sulla A14 ad Acquaviva delle Fonti (BA), hanno pensato bene di festeggiare dopo le 18.00 un compleanno eludendo le disposizioni del DPCM governativo. Il tutto è avvenuto giovedì 29 ottobre, diventando virale grazie alle foto postate sui social network. Fatta la legge trovato l’inganno. Le reti stradali, così come gli alberghi, non sono stati toccati dai provvedimenti orari, ovviamente per consentire al personale viaggiante di trovare ristoro e ospitalità h24. Sicuramente l’intenzione dell’Esecutivo è insita nella tutela del lavoro, ma si sa, alla fantasia nulla sfugge.