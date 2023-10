Festini coca-sesso con i soldi della Chiesa. Parroco ridotto allo stato laico

Festini coca-sesso, il parroco cacciato dalla Chiesa. La decisione del Vaticano è ufficiale

Torna a far discutere il caso del parroco di una chiesa di Prato, Francesco Spagnesi, che era stato condannato a tre anni e otto mesi (dopo il patteggiamento) per vari reati. Spaccio di droga, appropriazione indebita e truffa, era stato accusato di aver speso i soldi della Diocesi e dei fedeli in feste a luci rosse e droga. Adesso è arrivata la decisione di Papa Francesco: ridotto allo stato laicale. Il Pontefice ha deciso - si legge su Il Giornale - di accettare le dimissioni di Spagnesi, che era salito alla ribalta delle cronache nazionali due anni fa. Questo è quanto ha fatto sapere la Diocesi di Prato, in una nota.

"Accogliendo la richiesta del reverendo don Francesco Spagnesi, il Santo Padre gli ha concesso la dimissione dallo stato clericale e l'esonero dagli obblighi connessi con il ministero sacerdotale - ha spiegato monsignor Giovanni Nerbini, vescovo di Prato, precisando come il provvedimento sia entrato in vigore ormai da due giorni - tale deliberazione è stata comunicata all’interessato il giorno 17 ottobre 2023. Ed è divenuta, per effetto di questa notifica, immediatamente efficace".