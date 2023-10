Anziano di 84 anni violentato da una romena di 39. "Non é un caso isolato"

Anziano molestato da una donna: la nuova frontiera dei furti in appartamento

Una donna romena di 39 anni é stata arrestata a Milano, l'accusa è di violenza sessuale e furto ai danni di un anziano di 84 anni. Dopo la denuncia dei figli della vittima, la presunta violentatrice è stata arrestata in flagrante dai carabinieri. L’episodio rientrerebbe, secondo gli inquirenti, in un modo piuttosto nuovo di agire delle truffatrici di anziani. L'uomo - si legge su Il Giornale - nell’uscire di casa si era ritrovato sul pianerottolo la 39enne che approfittando della particolare vulnerabilità dell’anziano era riuscita a entrare nell’abitazione anche se lui non voleva. Una volta dentro la donna aveva iniziato a molestare sessualmente il pensionato, nonostante lui le chiedesse energicamente di smettere.

Lo scopo della sconosciuta era di distrarlo e prendergli le banconote dal portafogli, che l’uomo custodiva in una borsa a tracolla, e altri oggetti di valore. All’arrivo dei militari la donna aveva addosso la refurtiva ed è stata portata a San Vittore. L'intervento ha fatto emergere un particolare tipo di raggiro di anziani, messo in atto appunto ricorrendo a molestie a sfondo sessuale nei confronti di vittime particolarmente indifese, per poi derubarle. Non si tratterebbe di un caso isolato. Questo, spiega chi indaga, "è il primo arresto del genere", anche se l’episodio rientra "nella nuova frontiera delle truffe agli anziani".