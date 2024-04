Festini con droga, l'ex parroco dovrà restituire oltre 123mila euro

Caso della Castellina, la sentenza parla chiaro: l'ex parroco dovrà restituire alla comunità 123.180 euro

Torna a far discutere il caso dell' ex parroco di una chiesa di Prato, Francesco Spagnesi, che era stato condannato a tre anni e otto mesi (dopo il patteggiamento) per vari reati. Spaccio di droga, appropriazione indebita e truffa, era stato accusato di aver speso i soldi della Diocesi e dei fedeli in feste a luci rosse e droga.

Dinanzi agli inquirenti, l'ex parroco dell’Annunciazione alla Castellina, ammise prelievi ingiustificati dai conti correnti e distrazione delle offerte dei fedeli, finalizzati ad avere soldi per soddisfare quella che era divenuta una vera e propria tossicodipendenza.

Come riporta il Giornale, dopo esser stato ridotto allo stato laicale, dovrà adesso risarcire la parrocchia della quale era parroco con 123.180mila euro.