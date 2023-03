Finto padre di tre figli e falsa cieca. La coppia che ha ingannato lo Stato

La truffa della coppia di Roma. Così incassavano un sacco di soldi

Una coppia di Roma aveva trovato un modo piuttosto originale per farsi beffa dello Stato e incassare fior di quattrini. Lui si fingeva padre di tre figli che non aveva e lei invece faceva finta di non vedere. Così incassavano bonus e pensioni. Il 29 novembre del 2016 - riporta il Messaggero - l'uomo si è presentato all’ospedale Fatebenefratelli di Roma per dichiarare di essere il padre di Paolo, un bimbo appena nato. Ha fatto la stessa cosa a novembre e nel febbraio dell’anno successivo. Le dichiarazioni false vengono ribadite anche davanti all’Ufficiale di stato civile del Campidoglio. Poi presenta la dichiarazione dei redditi sostenendo di guadagnare mille euro al mese e di doversi fare carico dei tre figli.

Infine - prosegue il Messaggero - arriva la richiesta per il bonus bebé all'Inps. Le somme vengono erogate fino a dicembre 2019 per un totale di 4.000 euro. La moglie, invece, percepiva la pensione di invalidità in quanto cieca. Ed è riuscita a ingannare anche i medici del Policlinico Umberto I. Sostenendo durante una visita di non riuscire a reagire agli stimoli visivi. Risultato: percepiva la pensione e l’indennità di accompagnamento. Un raggiro che è andato avanti dal 2018 al 2023. Poi gli investigatori si sono accorti che era tutto e falso. Ora la procura di Roma ha chiesto il processo nei loro confronti per truffa e falso.