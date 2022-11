Fiocchi d'avena, scatta l'allarme pesticidi: se ne salvano pochi. Ecco quali

É allarme pesticidi nei fiocchi d'avena: quali si salvano e quali evitare

I fiocchi d'avena sono cereali molto usati nei Paesi nordeuropei e negli Stati Uniti, ma si stanno diffondendo anche da noi. L’avena è un cereale dalle ottime proprietà nutrizionali, grazie all’alto contenuto di proteine e di fibre, e al basso indice glicemico. Perfetti per fare colazione, insieme al latte o lo yogurt, sono un prodotto molto versatile da usare anche per ricette per il pranzo e per la cena.

I fiocchi d'avena, quindi, sono considerati un alimento sano, ma è sempre così? La risposta è no e un test tedesco lo dimostra.

Una nuova indagine di Öko-Test, la rivista tedesca dei consumatori, ha analizzato 29 fiocchi d’avena di diverse marche, acquistati in supermercati e discount, per cercare l'eventuale presenza di sostanze controverse. Diversi prodotti valutati, sono risultati contaminati da tossine della muffa. I ricercatori hanno specificato che le tossine della muffa non sono estramemente pericolose, anche se è sempre meglio evitare di mangiare i prodotti più contaminati.

Trovato anche il glifosato in alcuni campioni. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) classifica il glifosato come “probabilmente cancerogeno per l’uomo”. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), invece, non vede alcun rischio in questo senso. L'unica cosa certa è che il glifosato danneggia la biodiversità.

La maggior parte dei prodotti analizzati sono tipici del mercato tedesco. Segnaliamo comunque che i fiocchi d’avena Crownfield venduti da Lidl sono tra i migliori del test e ottengono “molto buono”, mentre quelli bio sempre di Lidl ottengono solo “buono”, in quanto presentano livelli “leggermente aumentati” di oli minerali.

La lista dei fiocchi d'avena analizzati