Firenze, giovane aggredita con un bastone e minacciata con un machete

Firenze, una giovane è stata aggredita con un bastone e minacciata con un machete

Calci, pugni, bastonate e minacce con un machete, così una ragazza di 22 anni è stata aggredita, in via Fosso Macinante, nei pressi del Parco delle Cascine, a Firenze. L'aggressore è un uomo, che la donna conosce di vista e in passato le ha fatto delle richieste di denaro, per il consumo di stupefacenti.



La ragazza ha denunciato l'uomo, che dopo aver estratto la lama si è dato alla fuga a causa dell'intervento di alcuni passanti. Sono intervenuti sul luogo i carabinieri del Nucleo Radiomobile e la giovane ha rifiutato le cure mediche. I militari dell'Arma stanno investigando su quanto accaduto e stanno passando al vaglio anche le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, per dare un volto al responsabile.