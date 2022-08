Firenze: scoperto pusher con droga nel doppiofondo delle scarpe

Aveva ricavato artigianalmente un doppiofondo nelle scarpe dove nascondeva droga

La notte scorsa la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo per identificazione e denunciato un cittadino marocchino di 27 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato intorno alle 3 in Largo Alinari da una volante della Questura di Firenze impegnata in una serie di controlli intorno alla zona della Stazione Santa Maria Novella. Durante le verifiche i poliziotti gli hanno trovato addosso oltre 600 euro in contanti che il cittadino straniero, senza lavoro e senza fissa dimora, aveva in tasca.

Gli agenti, dopo una perquisizione accurata hanno scoperto che il 27enne nascondeva della droga nelle scarpe: in un doppiofondo ricavato artigianalmente, era riuscito ad infilare ben 14 dosi di cocaina pronte per essere spacciate su piazza.