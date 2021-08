Firenze, tragedia in monopattino. 27enne senza casco travolto da uno scooter

Tragedia in monopattino, 27enne senza casco travolto da uno scooter

Ennesima morte a causa dei monopattini. Questa volta a perdere la vita è stato un 27enne a Firenze, travolto da uno scooter, era senza casco. Mohamed Fahim è morto nella notte tra domenica e lunedì mentre stava percorrendo una strada vicino al centro storico di Firenze. Lo ha travolto - si legge sul Corriere della Sera - una moto sulla quale si trovavano due persone che il casco in testa ce l’avevano e che nonostante l’urto e un volo di metri si sono salvate. Sono ricoverate all’ospedale di Careggi in codice rosso, ma sono vive. Non è l’unico incidente accaduto a persone che guidavano monopattini a Firenze. Quest’anno c’erano già stati 28 sinistri simili dei quali quattro gravi. Il 29esimo, quello di ieri è stato mortale.

Un evento tragico - prosegue il Corriere - che ha scosso Firenze e il suo sindaco Nardella. A dicembre dello scorso anno aveva firmato un’ordinanza con quale rendeva obbligatorio in città l’uso del casco per i monopattini. Provvedimento contestatissimo dalle aziende che operano nel noleggio dei monopattini e da una sentenza dal Tar. "I giudici dichiararono illegittimo l’atto perché firmato dal sindaco, e non da un tecnico del Comune — ricorda Nardella —. Non voglio fare polemiche ma il problema purtroppo è rimasto". "C’è una lobby dei monopattini? Contro la mia ordinanza c’è stato un coordinamento delle aziende di sharing che fecero ricorso. Sostengono che è difficile noleggiare un monopattino anche con il casco. Ma perché lo scooter sì e il monopattino no? Si possono studiare anche per questi veicoli verdi contenitori per i caschi".