Firenze, uomo nudo semina il panico in strada e aggredisce i passanti. VIDEO

Firenze, 23enne gira nudo per strada e semina il panico tra i passanti. VIDEO

Una scena per nulla divertente, quella che si è verificata mercoledì 2 agosto intorno alle 12 a Firenze, quando un uomo è stato ripreso a camminare completamente nudo tra via Novoli e via Baracca. Il protagonista, un 23enne di origini senegalesi, avrebbe infatti seminato il panico in strada, prima molestando i clienti di un bar, poi portando via il pacco a due corrieri, ferendo entrambi con un coccio di bottiglia. I due avranno prognosi di 10 e 20 giorni. Avrebbe anche tentato di far cadere alcuni scooteristi e danneggiato il lunotto posteriore di un’Audi.

Il giovane è stato bloccato da diversi agenti di Polizia. Sul posto è intervenuto anche il 118 con un’ambulanza. Dopo essere stato coperto, il giovane è stato trasportato in ospedale dove è stato trattenuto a lungo per valutare le sue condizioni psichiatriche.

L’aggressore era già stato arrestato lo scorso 27 luglio con l’accusa di tentata rapina di un telefonino ed era stato messo ai domiciliari in un’abitazione di via Baracca.