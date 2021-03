Foggia, barista a cliente: “Metti la mascherina”. Lui rifiuta, lo picchia e...

Potrebbe essere stata la richiesta di indossare la mascherina a scatenare una rissa in un bar di Bovino (Foggia), ieri pomeriggio, in seguito alla quale sarebbero state fermate alcune persone dai carabinieri. A quanto si apprende, il proprietario del bar e un cliente si sono fatti medicare e guariranno in pochi giorni. Il locale ha subito danni alle vetrate. Le persone che hanno scatenato la rissa, pare un gruppo di cinque foggiani, sono state individuate alle porte di Deliceto (Foggia). "Bovino e' un borgo accogliente, che da sempre apre le proprie porte a tutti, con l'infinita ospitalita' dei suoi abitanti - scrive su Facebook il sindaco Vincenzo Nunno - ma quanto accaduto oggi ai titolari del bar 'Giannotti' poco ha a che fare con l'accoglienza!". "Siamo in presenza di un vero e proprio episodio di delinquenza che lascia sconcertati - conclude - e senza parole un'intera comunita'".