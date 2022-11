Foggia, scomparso dai radar elicottero con a bordo diverse persone

Foggia, precipita elicottero con almeno cinque persone a bordo

L’elicottero disperso nel Foggiano è stato individuato dall’alto in una zona campestre di Apricena, frazione di Castel Pagano. Squadre dei vigili del fuoco si stanno avvicinando al punto via terra. Con 5 persone a bordo, di cui due bambini, più l'equipaggio, che ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena. Il velivolo è in servizio nella tratta Foggia/Vieste/ Isole Tremiti. In zona squadre a terra ed un elicottero dei Vigili del fuoco di Pescara.