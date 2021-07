Foggia, ucciso in agguato mentre festeggia la vittoria agli europei

E' morto Matteo Anastasio l'uomo di 32 anni colpito ieri sera a San Severo nel foggiano con alcuni colpi d'arma da fuoco. L'agguato e' avvenuto, dopo la mezzanotte di ieri, in via Matteotti mentre erano in corso i festeggiamenti per l'Italia che ha vinto i campionati europei di calcio. La vittima era a bordo di uno scooter con un nipote di 10 anni quando due persone, anch'esse a bordo di uno scooter, l'hanno affiancata sparando alcuno colpi d'arma da fuoco. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Masselli Mascia di San Severo Anastasia e' morto poco dopo.