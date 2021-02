Formia, rissa tra giovanissimi finisce in tragedia. 17enne muore accoltellato

Formia, rissa tra giovanissimi finisce in tragedia. 17enne muere accoltellato

Finisce in tragedia una rissa tra adolescenti in pieno centro a Formia. A perdere la vita è stato un 17enne, Romeo Bondanese, accoltellato a morte nel corso di una lite esplosa attorno alle 20 tra almeno una decina di ragazzi. Per il diciassettenne - si legge sulla Stampa - sottoposto a un intervento chirurgico non c’è stato nulla da fare: è morto durante l’operazione a causa dell’emorragia causata dalle lesioni agli organi vitali provocate dalle coltellate ricevute. Sottoposti a intervento anche gli altri due giovani feriti durante la rissa, rimasti poi ricoverati in ospedale: il 16enne ha subito le ferite più gravi, ma non sembra sia in condizioni critiche.

Da chiarire - prosegue la Stampa - la dinamica della vicenda su cui indagano gli inquirenti. La rissa è esplosa nella centralissima via Vitruvio, a metà strada tra la stazione e il ristorante MacDonald’s. Incerto il numero dei ragazzi presenti: l’ipotesi è che si sia trattato di uno scontro tra due gruppi di giovanissimi, uno della zona, l’altro proveniente da una località nelle vicinanze, probabilmente Caserta.