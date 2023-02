Francia, mamma e sette figli muoiono nell'incendio di casa

Francia, una mamma e i sette figli sono morti nell'incendio di casa. Il padre è gravemente ustionato

Nel nord della Francia, a Charly-sur-Marne, tra la notte del 5 e 6 febbraio, sette bambini di età compresa fra i 2 e i 14 anni sono morti con la madre, nell'incendio della loro casa. La notizia è stata data dai media francesi, che hanno citato la gendarmeria e i vigili del fuoco.

Nel rogo, il padre gravemente ustionato, è stato trasferito in ospedale. I vigili del fuoco sono stati avvisati da una chiamata dei vicini. I bambini, cinque femmine e due maschi, e la loro madre sono morti per asfissia, "i corpi non sono stati calcinati", ha detto il procuratore di Soissons, Julien Morino-Ros. “Si tratta a priori di un asciugabiancheria che ha preso fuoco al piano terra”, ha indicato il pm, annunciando l’apertura di un'inchiesta. La gendarmeria ha precisato alla stampa d’Oltralpe che quattro dei bambini provenivano da una prima unione della madre.

Il bilancio dell’incendio di questa notte è quello più grave dell’ultimo decennio: nella notte tra il 30 e il 31 marzo 2013 a Saint-Quentin, sempre nell’Aisne, cinque bambini dai 2 ai 9 anni erano morti asfissiati da un fumo accidentale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti dalla prefettura dell’Aisne, è stato un "primo vigile del fuoco", un vicino di casa, ad intervenire "individualmente", che ha potuto "salvare" il padre di famiglia prima dell'arrivo dei suoi colleghi. Il pubblico ministero ha poi riferito che il padre di famiglia avrebbe cercato di scendere al piano terra, dove si trovava l'asciugatrice, chiedendo ai suoi familiari di rifugiarsi al secondo piano, un sottotetto finito, ma invano.