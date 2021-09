Francia, Sarkozy condannato a un anno di carcere per finanziamento illegale

Nicolas Sarkozy è stato condannato dal tribunale a Parigi per finanziamenti illegali alla sua campagna presidenziale del 2012, nell'ambito del caso delle fatture false Bygmalion

Secondo i magistrati l'ex presidente francese ha speso il doppio della somma massima legale di 22,5 milioni di euro per la campagna, anche se "sapeva" che era in gioco il limite legale e "volontariamente" non controllò le spese aggiuntive. Sarkozy nega le accuse però, e potrà ricorrere contro il verdetto. E' stato condannato a un anno di carcere senza condizionale nell'ambito del caso delle fatture false Bygmalion. Sarkozy nel 2012 si ricandidava per il secondo mandato all’Eliseo per i Repubblicani, per il quale venne battuto dal socialista Hollande. Per l'ex capo di Stato francese è la seconda condanna, dopo quella di marzo, quando è stato giudicato colpevole per corruzione col magistrato della Cprte di Cassazione, Azibert, e traffico di influenze (pena 3 anni di carcere).