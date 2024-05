Friuli, tre ragazzi dispersi nel fiume Natisone. L'abbraccio prima della piena

In Friuli un ragazzo e due ragazze sono dispersi a causa della piena del fiume Natisone. I tre giovani si trovavano su un isolotto quando l'acqua ha iniziato a salire velocemente per le piogge torrenziali delle ultime ore. Hanno anche lanciato un allarme con il telefono ma il livello dell'acqua del Natisone è salito in pochi minuti e sono stati trascinati dalla corrente. I giovani, che non sospettavano il pericolo, sono stati sorpresi e, mentre l'acqua arrivava loro progressivamente alle caviglie e poi alle ginocchia continuando a salire, si sono abbracciati tentando forse in questo modo di costituire una difesa più forte alla violenza delle acque. Queste, però, in pochi istanti sono diventate ancora più violente e l'abbraccio non ha tenuto, i tre sono stati sballottolati in varie direzioni.

Un passante che stava transitando sul ponte Romano ha udito le urla disperate di aiuto e ha lanciato l'allarme. Giunti sul posto i vigili del fuoco, ad alcune decine di metri di altezza, hanno posto un'autogru. Da questa è stata allungata una scala al di sopra del Natisone, e alcuni vigili hanno lanciato funi alle quali i ragazzi avrebbero potuto afferrarsi. La corrente ha trascinato i tre e nessuno di loro è riuscito ad aggrapparsi alla corda. Le ricerche dunque si sono spostate in direzione della corrente.