Frosinone choc, sparatoria in pieno centro: un morto e tre feriti

Sparatoria in pieno centro a Frosinone, un morto e tre feriti

E' di un morto e tre feriti gravi il bilancio di una sparatoria che si è verificata poco prima delle 19 di sabato nella centralissima via Aldo Moro a Frosinone. Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori della squadra mobile della questura di Frosinone, quattro uomini tutti di origine albanese si sono fronteggiati fra loro.

In pochi minuti lungo la centralissima arteria è scoppiato il putiferio con cittadini e passanti che cercavano riparo in negozi e attività commerciali. Uno dei quattro protagonisti della sparatoria è rimasto a terra colpito al collo da un proiettile. Per lui non c'è stato scampo. Gli altri tre sono stati invece trasferiti in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Fabrizio Spaziani Frosinone. Uno è in sala operatoria, colpito al torace e alla gamba.

Sono stati aggrediti mentre stavano seduti a un tavolino del bar in via Aldo Moro. A quel punto uno degli albanesi aggrediti avrebbe tirato fuori una pistola, una semiautomatica, iniziando a sparare. I quattro, tutti di origine albanese, tra i venti e i venticinque anni, erano seduti a un tavolino del bar, affollatissimo per l'ora dell'aperitivo, quando si è scatenato il fuoco. La vittima, un giovane che avrebbe avuto dei precedenti penali, raggiunta da un proiettile al collo, è morta sul marciapiede davanti al bar dopo vani tentativi dei sanitari di rianimarlo tramite massaggio cardiaco.