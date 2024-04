Frosinone, massacra con un bastone la moglie: "Volevo un figlio maschio"

Frosinone, un uomo aggredisce la moglie: "Mi hai dato soltanto femmine, io volevo un maschio. La colpa è soltanto tua"

Follia a Frosinone, un uomo avrebbe puntato un coltello alla gola della moglie, dicendole che l’avrebbe uccisa: è successo ad una donna dopo il parto di una terza bambina. Oltre alle botte, le minacce di morte. Come riporta Notizie.it, dopo l'ennesima lite, l'uomo ha cacciato di casa la donna, la quale è stata costretta a chiedere ospitalità ad un vicino di casa. "Se mi denunci, ti ammazzo", continuava a minacciarla. Quando ha iniziato ad essere aggressivo con le bambine e a picchiarle la donna, venti anni più giovane del marito, si è convinta a denunciarlo.

Le parole dell’uomo

"Mi hai dato soltanto femmine, io volevo un maschio. La colpa è soltanto tua". Inoltre, l’uomo ha aggiunto: "Questa bambina non è neanche mia, è figlia del vicino di casa" convinto dei tradimenti della donna, per questo motivo avrebbe scelto di non riconoscere la piccola. L’uomo ora si trova a processo per maltrattamenti nel tribunale di Frosinone e, nel frattempo, è al centro di un procedimento al tribunale per i minorenni di Roma per togliergli a la potestà genitoriale.