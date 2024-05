Frosinone, violenza sessuale su una tredicenne: indagati 3 compagni di classe

Alunna di 13 anni violentata durante una gita scolastica: indagati 3 compagni di classe

Costretta a praticare atti sessuali ad un compagno di scuola, mentre altri due guardavano, durante una gita in Toscana. Vittima dei presunti abusi sarebbe una 13enne della provincia di Frosinone. I tre suoi amici, tutti 14enni, ora sono indagati per violenza sessuale.

Sotto inchiesta, per omessa vigilanza, anche i due professori che accompagnavano gli studenti nel viaggio d'istruzione. Gli abusi sarebbero avvenuti lo scorso 25 aprile in un albergo di Chianciano Terme (Siena). Il giorno dopo la scolaresca, composta dalle terze di una scuola media, avrebbe fatto ritorno in Ciociaria. La notizia è riportata da "Il Messaggero".

La sera, mentre la 13enne si trovava da sola in camera, sarebbe stata raggiunta con una scusa dai tre amici. Due chiacchiere, le risate sui momenti più divertenti della gita, poi l'incubo. Uno dei tre compagni di scuola si sarebbe avvicinato alla ragazzina e con la forza l'avrebbe costretta a praticargli degli atti sessuali. ù

Gli altri due ragazzini, nonostante le richieste di aiuto della compagna, sarebbero rimasti a guardare divertiti. Quando è tornata a casa, la 13enne, in lacrime, ha raccontato tutto alla madre. Ed è partita la denuncia. Il fascicolo è stato aperto dalla procura presso il Tribunale dei minorenni di Firenze che ha delegato i carabinieri a svolgere gli accertamenti per trovare riscontri al racconto choc della 13enne.