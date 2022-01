Fuga di gas, morti carbonizzati due bambini di 7 e 8 anni. "Sotto il letto"

Fuga di gas: "Lui sul pianerottolo, lei sotto il letto". Il dramma

Dramma in provincia di Reggio Emilia, due bambini di 7 e 8 anni sono morti carbonizzati in seguito ad una fuga di gas in un appartamento. Sabato sera, poco prima delle dieci, le grida di Nargis Parteen - si legge sul Messaggero - infrangono il silenzio: "I mie bambini, aiutatemi. Chiamate i vigili del fuoco". Accorrono i vicini, i camion dei pompieri da Guastalla e Luzzara, ma è già troppo tardi. Aysha e Talha, sono morti bruciati nel rogo della loro casa, divorata dalle fiamme divampate dopo un'esplosione, probabilmente causata dal malfunzionamento di un termosifone che ha saturato le stanze di gas.

I bimbi erano al primo piano dell'appartamento, non hanno avuto nemmeno il tempo di scappare. Il corpo carbonizzato di Talha, il maschietto, era sul pianerottolo, è stato avvolto dalle fiamme mentre provava a scappare. Quello della sorella Aysha era sotto il letto. "Ha tentato disperatamente di mettersi in salvo, cercava di ripararsi dal fuoco", raccontano i soccorritori. La piccola comunità di Fabbrico, operoso paese in provincia di Reggio Emilia, è sconvolta.

