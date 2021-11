Funerale Doris: Berlusconi-Zaia in prima fila. 5mila all'arrivo del feretro

Funerale Ennio Doris, cinquemila persone all'arrivo del feretro

Un lungo applauso ha accompagnato l'arrivo del feretro di Ennio Doris alla chiesa di Tombolo, nel padovano, sua citta' natale. Circa 5mila le persone presenti nel piccolissimo comune padovano, blindato da decine e decine di forze dell'ordine, transenne e valichi controllati in ogni via d'accesso al centro del Paese.

Quattro i mega schermi allestiti hanno permesso a tutti i presenti di seguire la cerimonia visto che l'accesso alla piccola chiesa arcipretale era consentito solo a 200 strettissimi parenti e conoscenti.

Funerali Doris: Belusconi e Zaia in prima fila

Silvio Berlusconi assieme al presidente del Veneto, Luca Zaia, seduti in prima fila all'interno della chiesa arciprete di Tombolo (Padova) ai funerali del patron di Banca Mediolanum Ennio Doris. Accanto a loro i figli e i nipoti del banchiere originario del padovano.

Funerali Ennio Doris, Berlusconi e Zaia partecipano alla cerimonia

Funerali Doris: nipote Aqua, ha regalato fortuna poter scegliere

"Oggi siamo qui per condividere la gioia e l'infinita gratitudine per tutte le opportunita' che il tuo impegno e la tua passione ci hanno regalato, impegno e passione che ci hanno regalato una vita di scelte che non e' un lusso concesso a molti". L'ha detto la nipote di Ennio Doris, Aqua, leggendo una lettera a nome di tutti i nipoti nel corso della cerimonia funebre. "Ti vediamo e ti sentiamo in ogni luogo ma questo viaggio non potevi farlo per primo visto che Ennio Doris che ha sempre visto piu' in la' degli altri" ha concluso.

Funerali Doris: Massimo, sei e resterai il mio supereroe

"Quando sei bimbo il papa' e' un supereroe: e' grande, sa tutto... poi in adolescenza ti rendi conto che e' una persona gli altri. Per me tu sei sempre rimasto Superman e sempre lo sarai", le parole di Massimo Doris prendendo la parola nel corso della cerimonia funebre del padre Ennio, in corso a Tombolo, nel Padovano. "Giovedi' andando alla camera ardente ho guardato a Milano3 tutti quei palazzi e ho pensato a quello che avevi creato dal nulla - ha proseguito - una banca quotata, 3200 dipendenti, 5500 family banker partendo dal quartiere povero di un comune povero come Tombolo, da una casa senza bagno".

Funerale Ennio Doris, don Caverzan: "Ha messo a frutto i talenti che gli ha dato il Signore"

"Ennio amava stare in mezzo alla gente spesso accompagnato dalla moglie Lina. Quando davanti a lui appariva una buona prospettiva non aveva dubbi o tentennamenti, non tanto per se stesso, ma per il bene della comunità. La sua presenza era incoraggiante, trasmetteva fiducia, ascoltava proposte, suscitava speranze e rasserenava le situazioni di sofferenza. Il suo orgoglio di sposo, padre e nonno lo ripagava tantissimo. Diceva 'tempo e tempo, c'è anche domani, affrontiamo il rischio con fiducia, se uno vuole può arrivare ovunque dando un calcio alla parola impossibile'. Più si è umani, più si è vicini a Dio, più si condivide, più si riceve e Ennio ne ha dato buona testimonianza. Ennio partendo dal poco ha dato e ricevuto molto. Ha aiutato il mondo a essere migliore partendo dai bambini più poveri, dalle missioni, dalle scuole, dai malati, dagli ospedali, dai carcerati, dalle comunità. Ha messo a frutto i talenti che Dio gli ha dato. Davanti al male, invitava a non restituirlo, ma ad allontanarsi e a non rinunciare ai propri sogni. Questo è il suo testamento spirituale, ricordiamocelo". Lo ha detto nell'omelia per i funerali di Ennio Doris don Bruno Caverzan, che ha celebrato la messa nella Chiesa Parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, a Tombolo (Padova), trasmessa in uno speciale del Tg4. "Il cardinale Ruini mi ha pregato di ricordarlo con queste parole: 'Ennio Doris è stato un banchiere speciale, capace di curare gli interessi degli altri come se fossero i propri. Preghiamo perché i suoi figli e i suoi collaboratori possano continuare la sua opera nel medesimo spirito e con eguale efficacia'. E' la comunità tutta che è grata per questo suo figlio. Comunità che affida Ennio alle braccia misericordiose di Dio in cui lui credeva fermamente. Lo ritroveremo, lo riabbracceremo. Cristo tiene spalancata la porta del cielo, quel giorno sarà la festa più grande di tutte, sarà l'arrivo di quel c'è anche domani che si compirà per sempre", ha detto concludendo la messa.

