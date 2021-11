Corriere della Sera, due pagine e mezzo per Ennio Doris: è record assoluto

Ennio Doris, il Corriere della Sera dedica due pagine e mezzo allo storico imprenditore italiano

Il giorno dopo la morte di Ennio Doris, presidente e fondatore di Banca Mediolanum, icona dell'imprenditoria targata Made in Italy, che ha lasciato il segno anche nel mondo pubblicitario con il celebre spot “Mediolanum la banca intorno a te” ( guarda qui il video completo ), lo storico quotidiano di via Solferino gli riserva due pagine e mezzo nella sezione Economia: un record assoluto per il Corriere della Sera. Tra i messaggi di cordoglio spiccano le dediche da parte della famiglia: la moglie Lina, i figli Massimo e Sara. Ma anche il presidente Urbano Cairo, e l'amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berusconi che su Ennio Doris scrive: "Una persona unica per valori, principi e umanità per cui ha sempre provato una stima infinita". Infine, non mancano le firme degli amici più o meno o stretti del grande fondatore di Banca Mediolanum.

