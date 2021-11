Ennio Doris non solo imprenditore, icona nazionale degli spot pubblicitari

Addio a Ennio Doris, l'imprenditore italiano che ha lasciato il segno anche nel mondo della tv

Non è possibile ricordare Ennio Doris solo come un abile imprenditore, fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum: il suo volto è inevitabilmente associabile a quello della tv e del mondo pubblicitario. Doris ha lasciato un segno importante e inconfondibile in tal senso: fu uno dei primi a promuovere in prima persona la sua banca, mettendoci direttamente la faccia, diventando lui stesso il testimonial del suo prodotto.

Ennio Doris e lo storico spot "La banca costruita intorno a te"

"Era il 2000 quando, sulle acque asciutte del Lago Salato in Sud Africa, l’imprenditore disegnava per la prima volta un cerchio con il bastone, imprimendo nell'immaginario collettivo l'immagine della “banca costruita intorna a te” e dando il via a un format pubblicitario iconico e arrivato fino ai nostri giorni che, anche attraverso il graduale passaggio di testimone al figlio Massimo, ha contribuito a consolidare l’immagine di Banca Mediolanum come espressione di una grande famiglia imprenditoriale italiana, capace di incarnare valori come serietà, responsabilità e serenità", racconta il sito engage.it.

