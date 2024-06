G7, abbandonata la nave-hotel. La Polizia: "Valutiamo le vie legali"

Dipartimento Ps: 1.800 agenti via dalla nave del G7

Dopo le proteste dei sindacati sulle pessime condizioni igienico-sanitarie della nave nella quale alloggiano gli uomini delle forze dell'Ordine che dovranno garantire la sicurezza durante il G7 in Puglia sono stati presi provvedimenti.

Il Dipartimento della Pubblica sicurezza "preso atto tempestivamente delle condizioni logistiche ed igienico-sanitarie, non corrispondenti ai requisiti contrattuali, della nave Mykonos Magic che avrebbe dovuto ospitare il personale delle forze di polizia impiegato per il vertice G7 a Brindisi, ha immediatamente provveduto a ricollocare 1.262 operatori in alberghi di località limitrofe".

Sulla nave, informa il Dipartimento, "attualmente sono rimasti circa 1200 operatori di cui 600, nella giornata odierna, saranno trasferiti in strutture ricettive del territorio pugliese. Sul mancato rispetto delle condizioni di contratto il Dipartimento "si riserva di rivalersi nelle opportune sedi giudiziarie".

G7, ecco le cabine della nave hotel



G7 ecco le cabine della nave hotel Goddess of the Night 02