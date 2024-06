G7, nave hotel in condizioni vergognose: carabinieri e poliziotti in rivolta

G7, nave hotel 'Goddess of the Night', carabinieri e poliziotti in rivolta: "Non rispetta standard di decoro e dignità"

"Perdite di acqua dall’impianto di condizionamento e dai sanitari dei bagni, stanze in condizioni vergognose con materiale che esce dagli split dei condizionatori e si deposita sulle lenzuola dei letti, nonché condizionatori guasti nelle cabine centrali, quindi senza possibilità di aerazione esterna, con un microclima infernale".

Si presenta così, secondo una nota del Siulp, Sindacato unitario lavoratori polizia, l’ex nave da crociera Costa Magica - ribattezzata Goddess of the Night, Dea della notte - che fungerà da hotel galleggiante per i poliziotti e i carabinieri giunti da tutta Italia e che presiederanno l’ordine e la sicurezza, dal 13 al 15 giugno, per il vertice G7 a Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano (Brindisi).

«La nota più dolente, anche a voler trascurare l’assenza di cassette di sicurezza per il deposito delle armi personali, riguarda l’innumerevole quantità di bagni intasati e non funzionanti. Oltre ai limiti strutturali della nave».

Sono decine e decine le segnalazioni inviate dagli addetti ai lavori per la sicurezza del summit, arrivati nel pomeriggio di domenica 9 giugno sulla banchina di Sant’Apollinare, a Brindisi, e che sono saliti a bordo della nave scelta dal ministero dall’Interno anche dopo ore di fila fatta sotto al sole cocente dei primi caldi e senza la possibilità di poter ristorarsi in una zona benessere allestita per l’occasione. Molti dei poliziotti e carabinieri hanno macinato decine di ore di chilometri per raggiungere la Puglia dal proprio luogo di servizio.

«La nave che ospiterà le forze di polizia sembra che non riunisca i minimi requisiti di convivenza. Pertanto, si chiede ai vertici dell’organizzazione dell’evento di mettere i colleghi nelle migliori condizioni di vivibilità. I carabinieri sono disposti ai sacrifici ma dopo un turno di lavoro hanno il diritto di riposare in condizioni dignitose» ha detto in un’altra nota Sebastiano Calabrò, Segretario Generale del Siul, Sindacato italiano unitario lavoratori carabinieri.

Nelle note si lamenta «l’ennesima dimostrazione di una capacità logistica imbarazzante ed impreparata» corredata da diverse foto e video realizzati sia all’interno che all’esterno della nave hotel e che stanno girando sui gruppi whatsapp di carabinieri e poliziotti.

E non finisce qui, perché stando alle ulteriori testimonianze di chi è riuscito a imbarcarsi per l’orario della distruzione della cena ha dovuto fare i conti anche con la mancanza di vassoi su cui posare piatti e posate, barcamenandosi in giochi di equilibrio in piedi.

«Ci siamo immediatamente attivati presso il vertice del Dipartimento della Polizia di Stato, che si è a sua volta interfacciato con la Questura di Brindisi. Nelle frenetiche interlocuzioni che si sono susseguite abbiamo preteso immediati provvedimenti, anche, se necessario, di spostare in strutture ricettive dignitose i colleghi a cui sono state assegnate cabine inagibili.

«Non è questo il momento di andare alla ricerca delle responsabilità, essendo prioritario incalzare l’Amministrazione per evitare che le già mortificanti condizioni imposte ai colleghi possano peggiorare, e date le premesse non ci sarebbe di che stupirsi. Ma non mancherà di certo un contesto in cui chiederemo conto e ragione degli inauditi disagi provocati da negligenze inaccettabili. Ringraziamo quanti ci hanno consentito di avere in tempo reale il quadro degli accadimenti, e confidiamo che, dopo le sferzanti proteste azionate con i massimi responsabili del Dipartimento della Polizia di Stato, ci sarà una correzione nella linea di gestione.»