Genova, guasto a un volo Ita diretto a Roma: 140 passeggeri a terra per un problema all'impianto elettrico

Un volo Ita Airways da Genova verso Roma è rimasto a terra per un problema all'impianto elettrico

Questa mattina il volo Ita Airways AZ 1380 in partenza da Genova e diretto a Roma-Fiumicino è stato cancellato per un problema tecnico all'impianto elettrico. Secondo quanto ha riportato un passeggero, il comandante avrebbe provato per quasi un'ora ad accedere i motori del velivolo. Dopo i tentativi falliti i 140 passeggeri a bordo dell'Airbus 220 sono stati fatti scendere e ricollocati su altri voli. Alcuni però hanno perso le coincidenze.

Secondo quanto riporta Fanpage, sarebbe già la terza volta che il velivolo presenta problemi nell'ultimo anno. Non solo, Ita Airways avrebbe avuto molte difficoltà a spiegare i motivi del disservizio e Primo Canale afferma che le mail che annunciavano l'annullamento del volo sarebbe stata inviata circa due ore dopo l'effettiva cancellazione.