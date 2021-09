Genova, vigili trasformati in cowboy. Pistola spara-lazo per catturare i ladri

Genova, vigili trasformati in cowboy. Pistola spara-lazo per i ladri

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha deciso di dotare i suoi vigili urbani di una nuova arma. Si tratta di una pistola spara-lazo, molto utilizzata soprattutto in Cina. Il Comune ligure - si legge sul Fatto Quotidiano - ha avviato la sperimentazione del Bolawrap, pistola spara-lazo che una decina di vigili urbani nei prossimi mesi potrà usare per tso, aggressioni o malviventi in fuga. Sperimentazione, che rappresenta un unicumin Ue: solo in Paesi dalle solide tradizioni liberali nelle funzioni di polizia come Usa, Serbia e Cina si sta testando il Bolawrap.

Alla presentazione organizzata in Comune, - prosegue il Fatto - la Defconservices era rappresentata dal socio unico Danila Maffei e dal consulente Alessandro Bon, ex manager di Beretta. Nel 2010 furono entrambi arrestati e poi Bon condannato nel 2018 a 4 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di armi per l’Iran sotto embargo. Su richiesta della Procura, la Corte d’Appello nel 2019 sentenziò di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.