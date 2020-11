George Best, chi è il 'calciatore dannato' morto lo stesso giorno di Maradona

George Best, il 'calciatore dannato' morto lo stesso giorno di Maradona, il 25 novembre 2005. Ma chi è George Best? Si tratta di uno dei calciatori più importanti della storia del calcio, un simbolo per molti. Nordirlandese, di ruolo attaccante, Best era un talentuoso giocatore che "si divertiva giocando", ma si dedicava anche alla vita sfrenata "di fama e ricchezza" e con migliaia di bellissime donne al seguito.

Best all’età di 22 anni venne giudicato il miglior giocatore d'Europa e si aggiudicò il Pallone d'oro. Ma la sua fu una carriera sempre intervallata da episodi di l’alcolismo, guida in stato di ebrezza, carcere per resistenza a pubblico ufficiale. Per anni è stata la bandiera del Manchester United prima di volare in giro per il mondo, tra Sudafrica, Stati Uniti, Scozia e Hong Kong.

Poi il rapido declino, iniziato subito dopo il picco raggiunto con il Pallone d'oro, tra problemi economici e quelli legati al vizio dell’alcol. Nel 2002 Best si sottopose a un trapianto di fegato le cui funzionalità a causa dell’alcol si erano ridotte al 20%. Anche nel 2005 fu ricoverato immediatamente: la sua foto sdraiato sul lettino con un volto impallidito all'epoca fece il giro del mondo. Il 25 novembre 2005 la star si spense al Cromwell Hospital di Londra a causa di un’infezione epatica.