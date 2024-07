Germania, cacciatore uccide i parenti e si toglie la vita: morti e feriti

Germania, sparatoria a Lautlingen: cacciatore uccide 3 persone e si suicida

Un uomo ha sparato e ucciso tre persone, prima di suicidarsi, nella città di Lautlingen nel distretto di Zollernalb nel Baden-Württemberg in Germania. Lo rende noto la polizia tedesca, come riporta la Bild. A sparare è stato un cacciatore e, secondo i primi risultati dell'indagine, le vittime facevano parte della sua famiglia. La Bild riferisce che altre persone sono rimaste ferite nella sparatoria. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.

Sarebbe una strage in famiglia quella avvenuta a Lautlingen, nella regione sudoccidentale tedesca del Baden-Wurttenberg, dove un cacciatore ha aperto il fuoco sui familiari, uccidendo due adulti e due bambini e poi rivolgendo l'arma contro di sé. Lo riferisce l'emittente pubblica locale Swr. Non è ancora chiaro se l'aggressore sia sopravvissuto. La Bild riporta un bilancio diverso, pari a tre morti e due feriti, e aggiunge che la sparatoria è avvenuta in un complesso ricreativo che ospitava una piscina.