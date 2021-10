Gessica Notaro si sottopone al botox: "Non serve solo per sembrare giovani"

Gessica Notaro, sfregiata al volto dal fidanzato il 10 gennaio 2017 fa il botox: "Serve a curare la mia pelle". Su Instagram condivide il video dall'ambulatorio medico

Gessica quando nel 2017 la sua vita cambiò radicalmente lo vaeva promesso: "Tornerò come prima, anzi meglio". Al botox, spiega, ha fatto ricorso "da quando mi è stata innestata la pelle sulla fronte per migliorare la funzionalità del viso". Il botox, infatti, continua "non serve solamente per "sembrare più giovani". Sul suo profilo Ig condivide con i followers qualche video dall'ambulatorio medico. Sono numerosi gli interventi a cui da quel gennaio 2017 Gessica ha dovuto sottoporsi per recuperare la funzionalità dei muscoli facciali fino alla decisione del botox per recuperare anche i lineamenti del volto. Era il 10 gennaio 2017 quando Gessica Notaro viene sfregiata al volto dal compagno Edson Tavares con l'acido. Il botox? "Lo faccio circa ogni 6 mesi - racconta su Ig - ho raggiunto risultati davvero eccellenti. Effetto naturalissimo grazie alla mano gentile del Dottor Andrea Mezzoli. Un altro passo avanti verso la guarigione“.