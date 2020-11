Cronache

Venerdì, 27 novembre 2020 - 10:51:00 Gesù non può rispondere da Vespa: Boccia, il Natale e il Dio denaro. POESIA Ovviamente la messa di Natale si può fare anche alle sei del pomeriggio, non leggete questo testo come una difesa della messa a mezzanotte di Franco Arminio*

Il ministro Boccia: “far nascere 2 ore prima Gesù non è eresia”. Ma come ti permetti? Magari puoi fare pagare le tasse ai preti altolocati, magari non deve essere lo Stato a pagare chi insegna religione cattolica, ma non puoi nominare il figlio di Dio, non puoi toccare il sacro, qualcuno te lo deve ricordare che Cristo non è un materiale da comunicato stampa, non è uno che ti può rispondere da Bruno Vespa. In altri tempi ci saremmo rivolti a Gesù Cristo per salvarci dalla pandemia, adesso si contratta per spostare la sua nascita due ore prima. Ma allora diciamolo chiaramente che abbiamo un nuovo Dio, il dio della moneta. Mettiamo pure un dollaro o un euro al posto del crocifisso e non ne parliamo più. Ma io prego, caro ministro, che tu faccia nella vita qualcosa di più adeguato alle tue modeste virtù. p.s. ovviamente la messa di Natale si può fare anche alle sei del pomeriggio, non leggete questo testo come una difesa della messa a mezzanotte. *Franco Arminio, poeta e paesologo