GF Vip 7: Guendalina Canessa è la prima concorrente, il rumor - FOTO

Guendalina Canessa, secondo i rumors, è la prima inquilina del prossimo GF Vip 7

All'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7 mancano poco meno di tre mesi, esattamente il 19 settembre si riaprirà la porta rossa e le voci sui papabili partecipanti hanno iniziato a circolare già da qualche settimana.

Il conduttore del reality Alfonso Signorini, in questi giorni, è in vacanza a Mykonos, con alcuni concorrenti dell'edizione passata e sembrerebbe che abbia iniziato a fare alcuni nomi. Tra tutti spunta quello di Guendalina Canessa, addirittura sembrerebbe che l'influencer abbia già raggiunto un accordo economico con la produzione.

Guendalina ha esordito in tv partecipando all'edizione del 2007 del Grande Fratello, è balzata alla cronaca per la sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Daniele Interrante e dalla loro unione è nata la figlia Chloe. Successivamente è diventa opinionista nei programmi di Barbara d’Urso, da Pomeriggio Cinque a Domenica Live. É appassionata di moda, ha fondato l’e-commerce Guendaland per promuovere prodotti di bellezza, abbigliamento e accessori.