“Ghislaine Maxwell deve rimanere in prigione fino alla sua morte”

Sentenza in vista per Ghislaine Maxwell

“Ghislaine Maxwell deve morire in prigione”. “Ghislaine Maxwell deve rimanere in gabbia per sempre”. Nell’attesa della condanna per la 60enne, che rischia fino a 55 anni di carcere per aver contribuito agli abusi sessuali di Jeffrey Epstein, a chiedere la più severa delle condanna è Virginia Giuffre, una delle vittime.

Come noto, Virginia Giuffre ha accusato Ghislaine Maxwell di aver “trafficato” con lei per portarla al Principe Andrea, che è uscito dal processo dopo un accordo extragiudiziale con la ragazza.

Virginia Giuffre ha poi rincarato la dose, spiegando che Ghislaine Maxwell, "come un lupo travestito da pecora, ha usato la sua femminilità per tradirci, spingendo tutte noi dentro tutto questo. Avrebbe potuto mettere fine agli stupri, alle molestie e alle disgustose manipolazioni che invece ha organizzato, essendone talvolta testimone e talvolta complice”.