Youtuber si trasforma in cane: 13mila euro e il sogno diventa realtà. VIDEO

Giappone, youtuber diventa un cane: la trasformazione da 13mila euro

Dal Giappone arriva una storia che ha dell’incredibile: uno youtuber, che sognava da tutta la vita di diventare un cane, è riuscito a realizzare il suo desiderio, alla “modica” cifra di 13mila euro.

Così Togo – il nome d’arte dell’uomo divenuto famoso su Youtube e su TikTok – è riuscito a trasformarsi in un border collie ed è proprio attraverso i suoi canali social che “l’uomo-cane” ha diffuso i video in cui passeggia in un parco pubblico nelle sue nuove sembianze animali. Come è stato possibile? Grazie all’azienda di effetti speciali Zeppet, che ha creato un costume iperrealistico che rende molto difficile distinguere Toco da un vero animale.

Come riporta Il Giornale, l’intero processo di trasformazione è stato documentato sul canale Youtube, dove si può notare nell’ultimo video pubblicato – subito virale con ben 12 milioni di visualizzazioni - il (finto) border collie intento a cercare oggetti, interagire con altri animali, dare la zampa e rotolare sull’erba come un vero quadrupede. Addirittura i passanti, ignari della sua vera identità, rimangono sbalorditi dalle prodezze del (finto) border collie mentre li saluta.

GUARDA IL VIDEO: