Gigi Proietti è in terapia intensiva. Arresto cardiaco: "E' gravissimo"

Gigi Proietti è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Pietro di Roma. L'attore, che oggi compie 80 anni, è da 15 giorni in rianimazione in gravi condizioni. Il grande attore teatrale, - si legge sul Corriere della Sera - mattatore di spettacoli memorabili aveva già subito un ricovero dieci anni fa all’ospedale San Pietro per una forte tachicardia, ma nel giro di pochi giorni si era ripreso ed era tornato a casa. Dal marzo scorso viveva praticamente in clausura per il Coronavirus. Adesso lotta per la vita attaccato ad un respiratore: "E' gravissimo".

La scorsa estate aveva deciso di riaprire il Globe Theatre: il palcoscenico di Villa Borghese. "Grazie al Coronavirus ho imparato a fare le riunioni di lavoro su skype: per me è stato come imparare a guidare un missile". E sul virus diceva: "Lo definirei lo Zorro dei virus. Perché? Bè, perché mi pare molto mascherato". Poi con spirito critico e particolarmente riflessivo aggiungeva: "Sì, sto in clausura, ma mi sento un privilegiato. Rispetto a tanti altri concittadini che magari abitano in piccoli appartamenti, senza una terrazza, senza uno sfogo, io almeno ho un giardino, che in questo momento è a dir poco vitale. E pensare che, tempo fa, volevo cambiare casa".