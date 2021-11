Ginecologo-Iene: "Mi dimetto dall'Ordine, processo mediatico senza difesa"

Ginecologo Bari, procedimento disciplinare dall'Ordine dei medici

L'ordine dei medici di Bari ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del ginecologo barese che, stando a quanto documentato in un servizio realizzato e mandato in onda da Le Iene, avrebbe proposto ad alcun donne rapporti sessuali per guarire dal Papilloma virus (ne abbiamo parlato qui).

Lo stesso Ordine dei medici lo ha confermato all'agenzia stampa LaPresse. Nei prossimi giorni è prevista l'audizione del ginecologo e successivamente la commissione disciplinare si riunirà per la decisione sul provvedimento. Il ginecologo rischia la sospensione da uno a sei mesi o la radiazione.

Il ginecologo Giovanni Miniello si dimette dall'ordine e chiede la cancellazione dall'albo

Ma nel frattempo è stato lo stesso ginecologo a presentare le dimissioni dall'albo dei medici, chiedendo la propria cancellazione dall'ordine. La notizia è stata confermata a LaPresse dall'avvocato del ginecologo, Roberto Eustachio Sisto.

"In data odierna ho deciso di dimettermi dall'ordine dei medici chirurgi e odontoiatri della provincia di Bari e ho chiesto formalmente la cancellazione dall'albo". Così il ginecologo barese Giovanni Miniello nella nota scritta e consegnata al suo avvocato, riportata da LaPresse.

"Ho dato così esecuzione alla sentenza mediatica emessa nei miei confronti da alcuni attori, mi dicono nemmeno giornalisti, senza possibilità di difesa, né di appello", ha scritto il ginecologo. "L'ho fatto per restituire un po' di tranquillità alla mia famiglia, alle mie figlie e da ultimo anche a me stesso".

Il ginecologo: "Ho solo proposto un trattamento alternativo"

"Io che ho curato con successo e da oltre 40 anni centinaia di donne, che ho fatto nascere centinaia di loro figli, ho solo proposto un'alternativa di trattamento che ha dato dei risultati e che comunque è sempre stata assistita da assoluta libertà di scelta".

Così si difende il medico ginecologo Giovanni Miniello che, stando a quanto documentato in un servizio realizzato e mandato in onda da Le Iene, avrebbe proposto ad alcun donne rapporti sessuali per guarire dal Papilloma virus.

"Essere accomunato a chi usa violenza sulle donne, alla cui salute ho dedicato la mia vita, è stato davvero troppo e non mi consente scelte diverse", ha scritto ancora il ginecologo che ha deciso di dimettersi dall'ordine dei medici e ha anche chiesto la cancellazione dall'albo. "Esco, in silenzio, di scena. Nella speranza che il sipario di questa terribile gogna mediatica si chiuda", ha concluso.

Bari, il 25 novembre sit-in per chiedere la radiazione del ginecologo

Sit-in a Bari, in via Sparano, nel centro della città, giovedì prossimo, 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per chiedere la radiazione del ginecologo barese Giovanni Miniello. L'iniziativa è promossa dal Club, Camera del lavoro auto organizzata di Bari dei Cobas, dal collettivo dell'ex caserma Rossani liberata e di singole persone. Gli stessi movimenti stanno provando a organizzare un'azione legale collettiva.