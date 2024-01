Gino Cecchettin ora ha una manager: il papà di Giulia vuole fare lo scrittore

Ora Gino Cecchettin ha anche una manager personale

La vicenda di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dal suo ex Filippo Turetta, ha segnato il dicembre 2023. Una tragedia che ha sconvolto tutta l'Italia e di cui ancora si parla. La famiglia della giovane brutalmente accoltellata da Turetta ora cerca di provare a convivere con questo dolore immenso. Gino Cecchettin, il papà di Giulia, ha deciso di affidarsi ad una esperta di comunicazione, forse per un possibile futuro da scrittore. Gino aveva lasciato il lavoro lo scorso dicembre, annunciandolo su LinkedIn. "Ai miei clienti, fornitori, amici e colleghi. È con grande dolore che condivido con voi un momento di pausa dalla mia professione, profondamente segnato dalla recente perdita di mia figlia Giulia", aveva scritto. Poi, sul futuro, aveva aggiunto: "Questo periodo di lutto e riflessione è e sarà un viaggio difficile, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza delle relazioni positive e del sostegno reciproco". Si tratta - si legge su Il Gazzettino - di Barbara Barbieri e lavora per la Andrew Nurberg, tratta scrittori e autori di fiction. La donna d’ora in poi si occuperà dei rapporti di Gino con la stampa: "Il signor Cecchettin ha bisogno di riposare", ha fatto sapere ai giornalisti.

La Andrew Nurberg si occupa di comunicazione ma è anche un'agenzia letteraria. Rappresenta autori di tutto il mondo nella narrativa per ragazzi e nella fiction. "In questi giorni Gino Cecchettin si è preso una vacanza e non se la sente di rilasciare interviste e dichiarazioni", ha fatto sapere l’agente. Negli ultimi tempi la famiglia si è chiusa nella riservatezza. Lo zio Andrea Camerotto ha condiviso la lettera firmata "un tuo coetaneo, Filippo" in cui un giovane si pentiva dei problemi causati alla sua ex fidanzata. Il padre di Giulia prova a ripartire da un'agenzia di comunicazione.