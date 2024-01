Sondaggi elezioni europee: primi dati del 2024. Ci sono sorprese... Tabelle

Sondaggi elezioni europee: Fratelli d'Italia in crescita ma sotto il 30%. Il Pd sfiora quota 20%

Il grande appuntamento politico del nuovo anno sono certamente le elezioni europee che si terranno tra fine primavera e inizio estate. Un appuntamento molto atteso non solo per gli equilibri politici in Europa ma anche a livello nazionale, sia nella maggioranza sia nelle opposizioni. Affaritaliani.it pubblica il primo sondaggio sulle Europee del 2024 realizzato in esclusiva per il nostro quotidiano online da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

Fratelli d'Italia è nettamente la prima forza politica con il 29,4% in crescita rispetto alle Politiche del 2022. La Lega raggiunge la doppia cifra (10,2%) e sale rispetto alle elezioni per il Parlamento nazionale. Forza Italia in calo al 5,8%. Il Partito Democratico cresce al 19,8% ma resta sotto quota 20%. Alleanza Verdi-Sinistra esattamente sulla soglia del 4% per eleggere eurodeputati. Il M5S in crescita rispetto alle Politiche al 16,2%. Azione sfiora il 4% al 3,9 mentre Italia Viva è sotto il 3%.

Il 30,9% degli italiani ritiene che il personaggio politico del nuovo anno sarà ancora Giorgia Meloni. Al secondo posto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In terzo posizione un nuovo leader. Matteo Salvini, quarto, batte di poco Elly Schlein. Solo sesto Giuseppe Conte. Tra i temi del 2024 resta in prima posizione la politica internazionale, seguita dall'Europa e dall'economia.