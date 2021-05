Giovanni Falcone, la Treccani pubblica la tesi di laurea 60 anni dopo

A sessant'anni dalla laurea di Giovanni Falcone, la Treccani pubblica la tesi (del futuro magistrato) intitolata "L'istruzione probatoria nel diritto amministrativo".

Il volume è curato da Gaetano Armao, docente di diritto amministrativo all'Università di Palermo e vicepresidente della Regione siciliana, con l'introduzione del ministro della Giustizia Marta Cartabia, presidente emerito della Corte costituzionale. La pubblicazione - realizzata in collaborazione con l'Archivio storico dell'Università di Palermo e con un contributo della Federazione siciliana della Banca di credito cooperativo - è corredata da commenti di studiosi che contribuiscono a tratteggiare la figura di Falcone quale giurista e che ne ricordano aneddoti del periodo studentesco. L'opera ha lo scopo non solo di celebrare il giudice ucciso dalla mafia a Capaci il 23 maggio 1992 assieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, ma di evidenziarne lo spessore della cultura giuridica, della poliedricità della sua formazione e dell'impegno professionale. In sintesi, mette in evidenza la “cifra” del giurista, passata, spesso, in secondo piano rispetto al rilievo assunto dal giudice palermitano sul piano civile ed etico.